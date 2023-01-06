Половина мировых ледников исчезнет к 2100 году - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Согласно новому исследованию, половине ледников Земли, особенно более мелким, суждено исчезнуть до конца века из-за изменения климата, но ограничение глобального потепления может спасти остальные. Об этом УНН информирует ссылаясь на AFP.
Детали
Выводы, опубликованные в журнале Science, дают полный взгляд на будущее 215 000 ледников мира.
Авторы отметили важность ограничения выбросов парниковых газов для ограничения последствий таяния ледников, таких как повышение уровня моря и истощение водных ресурсов.
Чтобы помочь политикам сориентироваться, в исследовании рассматривалось влияние четырех сценариев на ледники, где изменение средней глобальной температуры составляет 1,5 градуса Цельсия, 2,0°C, 3,0°C и 4,0°C.
Даже если глобальное повышение температуры будет ограничено 1,5 градусами выше доиндустриального уровня — наиболее амбициозной цели Парижского соглашения — исследователи подсчитали, что к 2100 году исчезнет 49 процентов мировых ледников. Это составит около 26 процентов массы ледников в мире, потому что самые маленькие ледники исчезнут первыми.
По оценкам, в настоящее время глобальная средняя температура повышается на 2,7°C, что приведет к почти полной потере ледников в Центральной Европе, Западной Канаде, континентальной части США и Новой Зеландии.
При худшем сценарии — глобальном повышении температуры на 4 градуса по Цельсию — гигантские ледники, такие как на Аляске, пострадают больше, и к концу века исчезнут 83 процента ледников.
Потеря ледников также усугубит повышение уровня моря.
Потепление на 1,5°C приведет к повышению среднего уровня моря на девять сантиметров, а повышение температуры на 4,0°C приведет к повышению уровня моря на 15 сантиметров.
Исчезновение ледников также повлияет на водные ресурсы, поскольку они обеспечивают пресной водой около двух миллиардов человек.
Прогнозы исследования, более пессимистические, чем у экспертов ООН по климату, были получены на основе наблюдений за массой каждого ледника в течение десятилетий и компьютерного моделирования.