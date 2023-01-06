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Половина світових льодовиків зникне до 2100 року - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Згідно з новим дослідженням, половині льодовиків Землі, особливо дрібнішим, судилося зникнути до кінця століття через зміну клімату, але обмеження глобального потепління може врятувати інші. Про це УНН інформує посилаючись на AFP.

Половина світових льодовиків зникне до 2100 року - дослідження

Деталі

Висновки, опубліковані в журналі Science, дають найповніший погляд на майбутнє 215 000 льодовиків світу.

Автори наголосили на важливості обмеження викидів парникових газів для обмеження наслідків танення льодовиків, таких як підвищення рівня моря та виснаження водних ресурсів.

Щоб допомогти політикам зорієнтуватися, у дослідженні розглядався вплив чотирьох сценаріїв на льодовики, де зміна середньої глобальної температури становить 1,5 градуса за Цельсієм, 2,0°C, 3,0°C і 4,0°C.

Навіть якщо глобальне підвищення температури буде обмежено 1,5 градусами вище за доіндустріальний рівень — найамбіційнішу мету Паризької угоди — дослідники підрахували, що до 2100 року зникне 49 відсотків світових льодовиків. Це становитиме близько 26 відсотків маси льодовиків у світі, бо найменші льодовики зникнуть першими.

За оцінками, в даний час глобальна середня температура підвищується на 2,7°C, що призведе до майже повної втрати льодовиків у Центральній Європі, Західній Канаді, континентальній частині США та Новій Зеландії.

За найгіршого сценарію — глобального підвищення температури на 4 градуси за Цельсієм — гігантські льодовики, такі як на Алясці, постраждають більше, і до кінця століття зникнуть 83 відсотки льодовиків.

Втрата льодовиків також посилить підвищення рівня моря.

Потепління на 1,5°C призведе до підвищення середнього рівня моря на дев'ять сантиметрів, а підвищення температури на 4,0°C призведе до підвищення рівня моря на 15 сантиметрів.

Зникнення льодовиків також вплине на водні ресурси, оскільки вони забезпечують прісною водою близько двох мільярдів людей.

Прогнози дослідження, песимістичніші, ніж у експертів ООН з клімату, були отримані на основі спостережень за масою кожного льодовика протягом десятиліть і комп'ютерного моделювання.

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