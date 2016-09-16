Посол Индии предложил усилить украинско - индийское сотрудничество
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Посол Республики Индия в Украине Бхарти Манодж Кумар заявил, что Индии и Украине нужно усиливать сотрудничество, в частности в сферах АПК, фармацевтики, авиации, ІТ - отрасли, образования и культуры. Об этом он сказал во время кругового стола "Индия-Украина: большие возможности в области АПК, здравоохранения, культуры и образования", передает корреспондент УНН.
"Космос, авиация сельское хозяйство, туризм - это то, где мы могли бы сотрудничать. Также я хотел бы с Министерством экономического развития Украины обсудить сотрудничество в автомобильной отрасли. Кроме того сотрудничество в сфере ІТ. Украинские компании должны понимать, что нас нужно смотреть как не на конкурентов, а видеть в наших возможностях сотрудничество", сказал Б.Кумар.
Кроме того, посол отметил, что Индия хочет развивать сотрудничество в фармацевтической отрасли.
"Нужно рассмотреть возможности, которые помогут вам облегчить экономическое положение в тяжелый для вас военный период", - добавил Б.Кумар.
Также он отметил, что Индия предлагает развивать сотрудничество в образовательной и культурной сфере.
Посол также пригласил украинскую делегацию ВР в Индию, чтобы перенять определенный опыт.
"Я хочу, чтобы делегация ВР поехала в Индию и увидела вещи, которые было бы полезно перенять в Конституцию Украины", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, 8 июля украинку В.Гонгало отправили на трансплантацию сердца в Индию.