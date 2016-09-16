Посол Индии предложил усилить украинско - индийское сотрудничество

"Космос, авиация сельское хозяйство, туризм - это то, где мы могли бы сотрудничать. Также я хотел бы с Министерством экономического развития Украины обсудить сотрудничество в автомобильной отрасли. Кроме того сотрудничество в сфере ІТ. Украинские компании должны понимать, что нас нужно смотреть как не на конкурентов, а видеть в наших возможностях сотрудничество", сказал Б.Кумар.

Кроме того, посол отметил, что Индия хочет развивать сотрудничество в фармацевтической отрасли.

"Нужно рассмотреть возможности, которые помогут вам облегчить экономическое положение в тяжелый для вас военный период", - добавил Б.Кумар.

Также он отметил, что Индия предлагает развивать сотрудничество в образовательной и культурной сфере.

Посол также пригласил украинскую делегацию ВР в Индию, чтобы перенять определенный опыт.

"Я хочу, чтобы делегация ВР поехала в Индию и увидела вещи, которые было бы полезно перенять в Конституцию Украины", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, 8 июля украинку В.Гонгало отправили на трансплантацию сердца в Индию.