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Посол Індії запропонував посилити українсько–індійську співпрацю

Посол Індії запропонував посилити українсько–індійську співпрацю

Київ • УНН

 • 6470 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Посол Республіки Індія в Україні Бхарті Манодж Кумар заявив, що Індії та Україні потрібно посилювати співпрацю, зокрема у сферах АПК, фармацевтики, авіації, ІТ — галузі, освіти і культури. Про це він сказав під час кругового столу “Індія- Україна: великі можливості в галузях АПК, охорони здоровя, культури та освіти”, передає кореспондент УНН.

“Космос, авіація сільське господарство, туризм — це те, де ми могли б співпрацювати. Також я хотів би з Міністерством економічного розвитку України обговорити співпрацю у автомобільній галузі. Окрім того співпраця у сфері ІТ. Українські компанії мають розуміти, що на нас потрібно дивитися як не на конкурентів, а бачити у наших можливостях співпрацю”, сказав Б.Кумар.

Окрім того, посол наголосив, що Індія хоче розвивати співпрацю в фармацевтичній галузі.

“Потрібно розглянути можливості, які допоможуть вам полегшити економічне становище у тяжкий для вас воєнний період”, — додав Б.Кумар.

Також він наголосив, що Індія пропонує розвивати співпрацю у освітній та культурній сфері.

Посол також запросив українську делегацію ВР до Індії, щоб перейняти певний досвід.

“Я хочу щоб делегація ВР поїхала в Індію і побачила речі, які було б корисно перейняти у Конституцію України”, - наголосив він.

Як повідомляв УНН, 8 липня українку В.Гонгало відправили на трансплантацію серця до Індії

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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