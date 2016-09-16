Посол Індії запропонував посилити українсько–індійську співпрацю

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Посол Республіки Індія в Україні Бхарті Манодж Кумар заявив, що Індії та Україні потрібно посилювати співпрацю, зокрема у сферах АПК, фармацевтики, авіації, ІТ — галузі, освіти і культури. Про це він сказав під час кругового столу “Індія- Україна: великі можливості в галузях АПК, охорони здоровя, культури та освіти”, передає кореспондент УНН.