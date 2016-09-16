Посол Індії запропонував посилити українсько–індійську співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Посол Республіки Індія в Україні Бхарті Манодж Кумар заявив, що Індії та Україні потрібно посилювати співпрацю, зокрема у сферах АПК, фармацевтики, авіації, ІТ — галузі, освіти і культури. Про це він сказав під час кругового столу “Індія- Україна: великі можливості в галузях АПК, охорони здоровя, культури та освіти”, передає кореспондент УНН.
“Космос, авіація сільське господарство, туризм — це те, де ми могли б співпрацювати. Також я хотів би з Міністерством економічного розвитку України обговорити співпрацю у автомобільній галузі. Окрім того співпраця у сфері ІТ. Українські компанії мають розуміти, що на нас потрібно дивитися як не на конкурентів, а бачити у наших можливостях співпрацю”, сказав Б.Кумар.
Окрім того, посол наголосив, що Індія хоче розвивати співпрацю в фармацевтичній галузі.
“Потрібно розглянути можливості, які допоможуть вам полегшити економічне становище у тяжкий для вас воєнний період”, — додав Б.Кумар.
Також він наголосив, що Індія пропонує розвивати співпрацю у освітній та культурній сфері.
Посол також запросив українську делегацію ВР до Індії, щоб перейняти певний досвід.
“Я хочу щоб делегація ВР поїхала в Індію і побачила речі, які було б корисно перейняти у Конституцію України”, - наголосив він.
Як повідомляв УНН, 8 липня українку В.Гонгало відправили на трансплантацію серця до Індії.