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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полномасштабная война изменила условия сотрудничества украинского ритейла с иностранными партнерами

Полномасштабная война изменила условия сотрудничества украинского ритейла с иностранными партнерами

Киев  •  УНН

9 июля 2024, 07:35  •  28279 просмотра

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Полномасштабная война нарушила логистические цепочки и валютные ограничения, что заставило иностранных поставщиков изменить условия сотрудничества с украинскими ритейлерами, импортируя меньший ассортимент, требуя предварительного заказа и оплаты, а также отказываясь от практики наложенного платежа.

Первые месяцы полномасштабной войны были очень шоковыми для бизнеса, не исключением стала и сфера ритейла, ведь все компании, в том числе и иностранные, занимали наблюдательную позицию и остановили операции. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявила руководитель департамента комитетов Европейской Бизнес Ассоциации Виктория Куликова.

По ее словам, на паузе были и некоторые экспортно-импортные операции, компании могли отгружать товары только со своих складов.

Однако, уже через несколько месяцев бизнес начал восстановление. Понятно, что вопрос нарушения логистических цепей, валютные ограничения и т.д. не способствовали ситуации. Тем не менее, если говорить о сфере техники, то уже с лета 2022 года компании начали восстанавливать импорт техники,

- отметила Виктория Куликова.

Однако, когда началось восстановление импорта техники, украинские ритейлеры столкнулись с тем, что иностранные поставщики изменили условия сотрудничества. Например, они начали ввозить не такой большой ассортимент для хранения в Украине, или завозить товар только после заказа и оплаты.

В то же время представитель ЕБА отметила, что у участников именно их бизнес-ассоциации не было случаев, чтобы иностранные поставщики отказались работать с Украиной. Однако она не исключила, что такие ситуации все же были на рынке.

Это создало дополнительные препятствия для работы украинского ритейла, особенно в сфере электроники и бытовой техники, в условиях боевых действий. Ведь до начала полномасштабной войны, весь импорт товаров состоялся с наложенным платежом.

Ушли с рынка или пережидали: как иностранные поставщики отреагировали на начало полномасштабной войны3 июля 2024, 12:59 • 105000 просмотров

Контекст

Начало полномасштабного вторжения глубоко повлияло на экономику Украины, а бизнес столкнулся с целым рядом проблем, которые требовали оперативного решения. Не исключением стала и сфера ритейла, которая в большой степени зависела от импорта товаров.

Бизнес есть бизнес и, конечно, все борются, прежде всего, за собственное благо. Не исключением стали и иностранные компании, в планы некоторых из них не входило идти на уступки украинским партнерам и они поставили достаточно жесткие условия для дальнейшего сотрудничества. Это в свою очередь увеличило финансовые расходы в украинских ритейлеров и некоторые из них не смогли преодолеть эти вызовы без привлечения дополнительного финансирования, кредитов и рассрочек платежей.

Некоторым украинским компаниям пришлось прибегать к вынужденным решениям для того, чтобы сохранить свой бизнес. Например, сеть техники и электроники Eldorado инициировала процедуру досудебной санации для того, чтобы рассчитаться с долгами перед поставщиками, возникшими в результате боевых действий в Украине. Так, в конце апреля Хозяйственный суд Киева утвердил план досудебной санации, согласно которому Eldorado гарантированно погашает 30% от суммы задолженности в течение пяти лет, 30% - подлежат списанию и еще 40% кредиторы получат после возмещения убытков, нанесенных россией.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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