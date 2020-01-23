Политзаключенному Гафарову могут изменить меру пресечения - Денисова
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Украинского политзаключенного Джемиля Гафарова отправили на медицинское обследование, по результатам которого могут появиться основания об избрании ему иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Об этом в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"... закончилось судебное разбирательство апелляционной жалобы по рассмотрению административного иска адвоката Джемиля Гафарова в администрацию "ФКУ СИЗО № 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополь", - написала Денисова.
По ее словам, во время судебного рассмотрения дела, Гафаров и его адвокат получили направление на медицинское обследование.
"В случае осуществления квалифицированного и надлежащего медицинского осмотра Джемиля Гафарова, могут появиться основания для изменения ему меры пресечения на любую другую, не связанную с содержанием под стражей", - сообщила Денисова.
Также она отметила, что пока неизвестно, где будет проводиться медицинский осмотр, но в соответствии с законодательством РФ, Джемиль Гафаров и его адвокат должны быть уведомлены о месте и дате его проведения в течение трех дней.
Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что состояние здоровья украинского политзаключенного Джеля Гафарова, которого удерживают в СИЗО, критически ухудшилось. Он имеет проблемы с почками, кишечником, сердцем и уже три недели постоянно кашляет, однако надлежащей медицинской помощи ему не предоставили.
Как ранее сообщал УНН, фигуранту второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Джемилю Гафарову не передают медикаменты в СИЗО № 5 российского Ростова-на-Дону.