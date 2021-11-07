Полиция задержала более 20 человек на масштабной акции экоактивистов в Глазго

Детали

По словам заместителя начальника полиции Глазго Гэри Ричи, демонстранты вели себя мирно, однако правоохранителям пришлось задержать участников движения Scientist Rebellion (“восстание ученых”), которые утром в субботу перекрыли движение по мосту Георга V в центре города, приковав себя к металлическим ограждениям. Впоследствии их отпустили под залог. Сотрудники полиции также отделили от остальных участников марша группу активистов, которые начали использовать пиротехнику, однако их не задержали.

Цитата

“Сегодня в Глазго прошли общественные протесты, которые по своим масштабам превосходили все, с чем до этого сталкивались большинство из нас — как сотрудников полиции, так и тех, кто не имеет отношение к ее работе. Будучи одним из ключевых событий, связанных с проведением COP26, Климатический марш собрал тысячи людей, съехавшихся со всей Шотландии, из разных уголков Соединенного Королевства и всего мира”, — сказал Ричи.

Дополнение

Митингующие призывали к активным действиям делегатов конференции и лидеров почти 200 стран, которые принимают в ней участие. 18-летняя шведская активистка Грета Тунберг, которая должна была обратиться к присутствующим в центре города, отменила свое выступление, чтобы внимание СМИ было обращено на тех, кто выступает из тех стран, где экологические проблемы стоят наиболее остро. На своей странице в Twitter Тунберг написала, что мировые лидеры не способны вести за собой людей, тогда как в назначен на субботу Глобальный день климатического действия более чем в 100 странах прошли акции протеста с участием сотен тысяч людей.

“Вот как выглядит лидерство”, — подчеркнула Тунберг, разместив фотографию толпы, что заполнил улицу в Глазго. Помимо крупнейшего города Шотландии, климатические активисты в Великобритании митинговали в субботу в центре Лондона, в Бристоле, Белфасте, Манчестере и десятках других городов.

Контекст

Климатическая конференция ООН проходит в шотландском Глазго с 31 октября до 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. В крупнейшем городе Шотландии стороны Конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить. По итогам работы переговорщиков ожидается публикация документов COP26.