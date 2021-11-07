Поліція затримала понад 20 людей на масштабній акції екоактивістів у Глазго

Деталі

За словами заступника начальника поліції Глазго Гері Річі, демонстранти поводилися мирно, проте правоохоронцям довелося затримати учасників руху Scientist Rebellion (“Повстання вчених”), які вранці в суботу перекрили рух мостом Георга V у центрі міста, прикувши себе до металевих огорож. Згодом їх відпустили під заставу. Співробітники поліції також відокремили від решти учасників маршу групу активістів, які почали використовувати піротехніку, проте їх не затримали.

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“Сьогодні в Глазго пройшли громадські протести, які за своїми масштабами перевершували все, з чим до цього стикалися більшість із нас — як співробітників поліції, так і тих, хто не має відношення до її роботи. Будучи однією з ключових подій, пов’язаних із проведенням COP26, Кліматичний марш зібрав тисячі людей, що з’їхалися з усієї Шотландії, з різних куточків Сполученого Королівства та всього світу”, — сказав Річі.

Доповнення

Мітингувальники закликали до активних дій делегатів конференції та лідерів майже 200 країн, які беруть у ній участь. 18-річна шведська активістка Грета Тунберг, яка мала звернутися до присутніх у центрі міста, скасувала свій виступ, щоб увага ЗМІ була звернена на тих, хто виступає з тих країн, де екологічні проблеми стоять найбільш гостро. На своїй сторінці у Twitter Тунберг написала, що світові лідери не здатні вести за собою людей, тоді як у призначений на суботу Глобальний день кліматичної дії більш ніж у 100 країнах відбулися акції протесту за участю сотень тисяч людей.

“Ось як виглядає лідерство”, — підкреслила Тунберг, розмістивши фотографію натовпу, що заповнив вулицю в Глазго. Крім найбільшого міста Шотландії, кліматичні активісти у Великій Британії мітингували в суботу в центрі Лондона, у Брістолі, Белфасті, Манчестері та десятках інших міст.

Контекст

Кліматична конференція ООН проходить у шотландському Глазго з 31 жовтня до 12 листопада. У її роботі беруть участь делегації майже 200 країн. У найбільшому місті Шотландії сторони конвенції після кількох невдалих спроб, зроблених у попередні роки, знову намагаються домовитися про правила реалізації Паризької угоди щодо клімату. Крім того, учасники конференції обговорюють плани адаптації до наслідків зміни клімату, які вже не вдасться запобігти. За підсумками роботи переговорників очікується публікація документів COP26.