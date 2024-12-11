Полиция Южной Кореи провела обыск в офисе президента из-за попытки ввести военное положение
Киев • УНН
Правоохранители обыскали офис президента Юн Сук Йоля из-за попытки введения военного положения на прошлой неделе. 18 следователей изымали документы, связанные с заседанием Кабинета министров по объявлению военного положения.
Правоохранители провели обыск в офисе президента Южной Кореи Юн Сук Йоля в рамках расследования его попытки ввести военное положение на прошлой неделе. Об этом пишет ВВС, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, полиция Южной Кореи провела обыск в офисе президента в Сеуле после неудачной попытки президента Юн Сук Йоля ввести военное положение на прошлой неделе. Восемнадцать следователей были направлены в офис президента в среду для изъятия документов, связанных с заседанием Кабинета министров, которое состоялось в ночь объявления военного положения.
Президент Юн, который был среди подозреваемых, упомянутых в ордере на обыск, не был в своем офисе во время рейдов.
"Президент Юн, который остался в должности, несмотря на голосование об импичменте и многочисленные призывы к его отставке, сталкивается с многочисленными расследованиями со стороны различных ветвей власти по обвинениям в восстании и государственной измене", - пишет издание.
Напомним
Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявлял введение военного положения в стране: для "уничтожения про-северокорейских сил и поддержания конституционного порядка". В Сеуле произошли столкновения между гражданами и военными, которые заблокировали здание парламента. Лидер оппозиционной Демократической партии ли Джемен подчеркнул, что военное положение является антиконституционным и противоречит интересам общества.
Оппозиционные партии Южной Кореи инициировали импичмент президента Юн Сок Йоля из-за введения военного положения.
Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль пережил попытку импичмента. однако будущее его президентства остается неопределенным из-за кризиса, вызванного недолговечным указом о введении военного положения.