Полиция начала расследование массовых беспорядков в Ровенской области

Вчера, 15 сентября, на спецлинию "102" позвонил неизвестный, который просил срочной помощи работников полиции в урочище "Азалия" вблизи Клесова.

Прибыв на место происшествия, работников оперативного штаба окружило более 200 мужчин в масках и с палками в руках. Они требовали покинуть северные районы области, иначе угрожали прибегнуть к радикальным действиям.

"После того как работники полиции вызвали подкрепление, мужчины в масках начали крушить служебное авто, а несколько человек призвали сжечь машину. Толпу удалось разогнать после прибытия помощи. Огнестрельное оружие и средства физического воздействия работники полиции не применяли", - сообщили правоохранители.

По факту массовых беспорядков открыто уголовное производство по ч.1 ст.294 Уголовного кодекса Украины, наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.

Кроме того, около трех часов в селе Тынное, Сарненского района почти пятьдесят человек в балаклавах и камуфлированной одежде, вооруженные деревянными битами, камнями, палками заблокировали дорогу и оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Правоохранителям удалось задержать 25-летнего провокатора, который пытался нанести телесные повреждения одному из спецназовцев. В результате противоправных действий злоумышленников служебный автомобиль получил механические повреждения.

По факту сопротивления и угроз применения насилия работнику полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.342 и ч.1 ст.345 Уголовного кодекса Украины.