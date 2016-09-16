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Поліція розпочала розслідування щодо масових заворушень на Рівненщині

Поліція розпочала розслідування щодо масових заворушень на Рівненщині

Київ • УНН

 • 8839 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Поліція на Рівненщині розпочала розслідування за фактом масових заворушень в урочищі “Азалія” поблизу Клесова та у селі Тинне. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Рівненської області.

Учора, 15 вересня, на спецлінію “102” зателефонував невідомий, який просив термінової допомоги працівників поліції в урочищі “Азалія” поблизу Клесова.

Прибувши на місце події, працівників оперативного штабу оточило понад 200 чоловіків у масках та з палицями у руках. Вони вимагали покинути північні райони області, в іншому разі погрожували вдатися до радикальних дій.

“Після того як працівники поліції викликали підкріплення, чоловіки у масках почали трощити службове авто, а кілька осіб закликали спалити автівку. Натовп вдалося розігнати після прибуття допомоги. Вогнепальну зброю та засоби фізичного впливу працівники поліції не застосовували”, — повідомили правоохоронці.

За фактом масових заворушень відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.294 Кримінального кодексу України, що караються позбавленням волі строком до восьми років.

Окрім того, близько третьої години у селі Тинне, Сарненського району майже п’ядесят осіб у балаклавах і камуфльованому одязі, озброєні дерев’яними битами, камінням, палицями заблокували дорогу та чинили опір працівникам правоохоронних органів.

Правоохоронцям вдалося затримати 25-річного провокатора, який намагався завдати тілесні ушкодження одному із спецпризначенців. В результаті протиправних дій зловмисників службовий автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

За фактом опору та погрози застосування насильства працівнику поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.342 та ч.1 ст.345 Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

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