Поліція розпочала розслідування щодо масових заворушень на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Поліція на Рівненщині розпочала розслідування за фактом масових заворушень в урочищі “Азалія” поблизу Клесова та у селі Тинне. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Рівненської області.
Учора, 15 вересня, на спецлінію “102” зателефонував невідомий, який просив термінової допомоги працівників поліції в урочищі “Азалія” поблизу Клесова.
Прибувши на місце події, працівників оперативного штабу оточило понад 200 чоловіків у масках та з палицями у руках. Вони вимагали покинути північні райони області, в іншому разі погрожували вдатися до радикальних дій.
“Після того як працівники поліції викликали підкріплення, чоловіки у масках почали трощити службове авто, а кілька осіб закликали спалити автівку. Натовп вдалося розігнати після прибуття допомоги. Вогнепальну зброю та засоби фізичного впливу працівники поліції не застосовували”, — повідомили правоохоронці.
За фактом масових заворушень відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.294 Кримінального кодексу України, що караються позбавленням волі строком до восьми років.
Окрім того, близько третьої години у селі Тинне, Сарненського району майже п’ядесят осіб у балаклавах і камуфльованому одязі, озброєні дерев’яними битами, камінням, палицями заблокували дорогу та чинили опір працівникам правоохоронних органів.
Правоохоронцям вдалося затримати 25-річного провокатора, який намагався завдати тілесні ушкодження одному із спецпризначенців. В результаті протиправних дій зловмисників службовий автомобіль зазнав механічних пошкоджень.
За фактом опору та погрози застосування насильства працівнику поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.342 та ч.1 ст.345 Кримінального кодексу України.