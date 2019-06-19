Полиция Одесской области задержала подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В рамках проведения профилактических мероприятий под условным названием “Розыск” правоохранители установили место нахождения 21-летнего мужчины, который находился в розыске за совершение полового преступления против 13-летней девушки, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины в Одесской области.
Событие произошло летом 2017 года. Юноша, находясь в салоне автомобиля, распивал с несовершеннолетней алкогольные напитки и, доведя ее до беспомощного состояния, изнасиловал.
“21-летнему злоумышленнику было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Но чтобы избежать ответственности, мужчина начал скрываться от следствия и был объявлен в розыск”, — сообщили в полиции.
“Сейчас правонарушитель задержан на основании постановления Малиновского районного суда в порядке ст. 191 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания, — сообщил и.о. начальника Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко. — Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет”.
Как сообщал УНН, в Запорожской области мужчина изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы.