Поліція Одеської області затримала підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. В рамках проведення профілактичних заходів під умовною назвою “Розшук” правоохоронці встановили місце знаходження 21-річного чоловіка, який перебував у розшуку за скоєння статевого злочину проти 13-річної дівчини, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України в Одеській області.
Подія сталася влітку 2017 року. Юнак, знаходячись в салоні автівки, розпивав з неповнолітньою алкогольні напої та, довівши її до безпорадного стану, зґвалтував.
“21-річному зловмиснику було повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Але аби уникнути відповідальності, чоловік почав переховуватись від слідства та був оголошений у розшук”, — повідомили у поліції.
“Наразі правопорушника затримано на підставі ухвали Малиновського районного суду в порядку ст. 191 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання, — повідомив т.в.о. начальника Малиновського відділу поліції Віктор Герасименко. — Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років”.
Як повідомляв УНН, у Запорізькій області чоловік зґвалтував малолітню дочку своєї співмешканки.