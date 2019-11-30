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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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17:12 • 106775 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Полиция Лондона назвала имя террориста, убившего двух человек на мосту

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Британская полиция назвала имя человека, который напал на людей с ножом на Лондонском мосту, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Это 28-летний Усман Хан, который был осужден за преступления терроризма и освобожден из тюрьмы в прошлом году.

"Он был известен властям, поскольку в 2012 году был осужден за преступления, связанные с терроризмом", - заявил главный сотрудник британской контртеррористической полиции Нил Басу.

Усман Хан был освобожден из тюрьмы в декабре 2018 года по лицензии. В Британии на человека, освобожденного по лицензии, распространяются условия на срок его заключения после выхода из тюрьмы. По информации The Times, Хан согласился носить электронный браслет.

По словам Басу, кроме убитого мужчины и женщины, еще три человека, мужчина и две женщины, получили ранения и остаются в больнице.

Напомним, два человека погибли, еще три ранены во время резни на Лондонском мосту. Комиссар Крессида Дик рассказала, что все пострадавшие находятся в больнице.

Днем 29 ноября полицейские прибыли на Лондонский мост через информацию о резне. Правоохранители застрелили нападавшего. На нем обнаружили поддельный взрывное устройство. Глава антитеррористического управления полиции Великобритании Нил Басу назвал нападение терактом.

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