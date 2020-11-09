Полицейскому, который за 100 тыс. долл. хотел получить руководящую должность, избрали меру пресечения

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Старшему инспектору полиции, который пытался за 100 тысяч долларов США стать руководителем отделения полиции в Ровенской области, избрана мера пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает УНН.

"Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения старшему инспектору одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Ровенской области и гражданскому лицу в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 549 250 гривен (250 прожиточных минимумов доходов граждан для трудоспособных лиц).

Следствием установлено, что гражданин, находясь в сговоре с вышеупомянутым сотрудником полиции, предложил инспектору патрульной полиции "помощь" в назначении на должность начальника одного из отделений полиции ГУ Нацполиции в Ровенской области за 100 000 долларов США, которые якобы должны были быть переданы должностным лицам Офиса Президента за их содействие.

6 ноября 2020 года инспектор полиции и гражданское лицо были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины после получения части неправомерной выгоды в сумме 25 000 долларов США.

7 ноября 2020 года задержанным сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 и ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Ровенской области задержали полицейского , который за 100 тыс. долл. хотел получить руководящую должность в управлении.

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