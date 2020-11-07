На Рівненщині затримали поліцейського, який за 100 тис. дол. хотів отримати керівну посаду в управлінні

“За даними слідства, співробітник Головного управління Нацполіції в Рівненській області разом зі спільником за грошову винагороду обіцяли розв’язувати питання кадрових призначень на керівні посади в районних та міжрайонних відділах поліції в області. Правоохоронці затримали їх під час одержання 25 тисяч доларів США „авансу“ від співробітника Управління патрульної поліції Рівного за призначення його на посаду керівника одного з міжрайонних відділів поліції області. Загалом цю посаду вони „оцінили“ у 100 тис. доларів США”, — розповіли в ОГП.

Додамо, що поліцейського та його пособника затримано за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Додамо, що на Київщині затримали двох правоохоронців за вимагання 500 тис. грн “боргу”.