Поліцейському, який за 100 тис. дол. хотів отримати керівну посаду, обрали запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Старшому інспектору поліції, який намагався за 100 000 доларів США стати керівником відділення поліції у Рівненській області, обрано запобіжний захід. Про це повідомили в пресслужбі ДБР, передає УНН.
“Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід старшому інспектору одного із відділів поліції ГУ Нацполіції у Рівненській області та цивільній особі у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 549 250 гривень (250 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб).
Слідством встановлено, що громадянин, перебуваючи у змові з вищезгаданим працівником поліції, запропонував інспектору патрульної поліції "допомогу" у призначенні на посаду начальника одного з відділень поліції ГУ Нацполіції у Рівненській області за 100 000 доларів США, які нібито мали бути передані посадовцям Офісу Президента за їх сприяння.
6 листопада 2020 року інспектор поліції та цивільна особа були затримані в порядку ст. 208 КПК України після одержання частини неправомірної вигоди у сумі 25 000 доларів США.
7 листопада 2020 року затриманим повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 190 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що на Рівненщині затримали поліцейського, який за 100 тис. дол. хотів отримати керівну посаду в управлінні.