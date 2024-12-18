Полицейский и подросток пострадали от атак оккупантов на Черниговщине

Агрессор в очередной раз обстрелял Черниговскую область, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

В Новгород-Северском районе во время службы от вражеского беспилотника пострадал 41-летний полицейский. Его состояние медики оценивают как тяжелое, и сейчас он находится в больнице.

В Семеновской общине местные дома подверглись артиллерийским ударам. От данного обстрела ранения получил 16-летний парень. К счастью, его жизни уже ничего не угрожает, а медицинская помощь ему была оказана вовремя.

На месте работают правоохранители, которые собирают необходимую информацию о последствиях вражеских атак.

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