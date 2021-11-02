Политолог рассказал об инвестклимате в Украине: иностранному инвестору - "зеленый свет", а отечественному - ”красный"

По его мнению, с уклоном на это построено все законодательство нашего государства.

Цитата

“Иностранным инвесторам у нас зеленая дорога, гораздо реже к ним приходит налоговая относительно любых проверок, им проще работать на таможне, проще взять кредит в банке. То есть, для иностранных инвесторов в Украине созданы условия лучше, чем для украинских в Украине”, - пояснил политолог.

Новак добавил - именно из-за этого отечественному инвестору выгоднее закрыть свое предприятие и открыть новое - якобы иностранное.

“Сегодня в Украине так построено законодательство, что предпринимателю выгоднее закрыть юрисдикцию украинскую, открыть иностранную и делать то же самое в качестве якобы иностранного инвестора”, - считает он.

Добавим

Однако в Украине, несмотря на все преграды, продолжают работать отечественные фирмы. Они платят налоги, развивают свой бизнес и предоставляют рабочие места украинцам. Несмотря на то, что Фемида иногда занимает противоположную позицию, как в ситуации с украинским дистрибьютором “Журавлына”, который не удовлетворил свою кассационную жалобу к дистрибьютору шведских грузовиков Scania Украина по возмещению более 123 миллионов гривен.

Украинская компания 9 лет отстаивала свою позицию в суде и в прошлом году выиграла суд первой инстанции, однако шведам удалось отменить решение. Позже судьбу возмещения (123 млн грн - ред.) решал уже Верховный суд Украины, который тоже встал на сторону иностранной компании. Эксперты заявляют, такие компании, как Scania Украина, лоббируют свои интересы в каждой стране, на территории которой они работают. Однако вопрос почему украинские инстанции, которые должны защищать отечественные компании-бездействуют, - до сих пор остается открытым.