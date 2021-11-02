Політолог розповів про інвестклімат в Україні: іноземному інвестору - “зелене світло”, а вітчизняному - “червоне”

На його думку, з ухилом на це побудоване все законодавство нашої держави.

Цитата

“Іноземним інвесторам у нас зелена дорога, набагато рідше до них приходить податкова щодо будь-яких перевірок, їм простіше працювати на митниці, простіше взяти кредит у банку. Тобто, для іноземних інвесторів в Україні створені умови кращі, ніж для українських в Україні”, - пояснив політолог.

Новак додав - саме через це вітчизняному інвестору вигідніше закрити своє підприємство і відкрити нове - нібито іноземне.

“Сьогодні в Україні так побудоване законодавство, що підприємцю вигідніше закрити юрисдикцію українську, відкрити іноземну і робити те саме в якості нібито іноземного інвестора”, - вважає він.

Додамо

Однак в Україні, незважаючи на всі перепони, продовжують працювати вітчизняні фірми. Вони сплачують податки, розвивають свій бізнес і надають робочі місця українцям. Попри те, що Феміда іноді займає протилежну позицію, як то в ситуації з українським дистриб’ютором “Журавлина”, який не задовольнив свою касаційну скаргу до дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна щодо відшкодування більш ніж 123 мільйонів гривень.

Українська компанія 9 років відстоювала свою позицію у суді і минулого року виграла суд першої інстанції, однак шведам вдалося скасувати рішення. Пізніше долю відшкодування (123 млн грн, - ред.) вирішував уже Верховний суд України, який теж став на сторону іноземної компанії. Експерти заявляють - такі компанії, як Scania Україна, лобіюють свої інтереси в кожній країні, на території якої вони працюють. Однак питання чому українські інстанції, які мали б захищати вітчизняні компанії - бездіють, - досі залишається відкритим.