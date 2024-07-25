Житомирское "Полесье" потерпело поражение от "Олимпии" из Любляны во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Об этом пишет УНН со ссылкой на результат матча.

Детали

"Полесье" с поражения стартовало в квалификации дебютного розыгрыша Лиги конференций - 0:2 в выездном матче со словенской „Олимпией".

Житомирский коллектив впервые в истории отобрался в еврокубки с пятого места УПЛ 2023/24.

К тому же в межсезонье команда сменила главного тренера - поэтому матч в Любляне был еще и официальным дебютом на посту для Имада Ашура.

Дополнение

Уже известно, что домашний для "Полесья" ответный матч в польском Гливице команды проведут в четверг, 1 августа.

Напомним

Сборная Украины по футболу проиграла Ираку со счетом 1:2 в своем первом матче на Олимпийских играх. Украинцы открыли счет в начале второго тайма, но затем пропустили два гола.