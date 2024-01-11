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Пограничники получили от Фонда Вадима Столара устройства для борьбы с БПЛА

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 12:20  •  11228 просмотра

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Пограничники получили от Фонда Вадима Столара устройства для борьбы с БПЛА

Представители Государственной пограничной службы получили радиоэлектронные устройства для обнаружения и обезвреживания вражеских дронов от Фонда Вадима Столара. Об этом говорится в сюжете Новини.Live, передает УНН.

"Благотворительный фонд Вадима Столара сегодня передает защитникам нашей границы комплексы обнаружения и противодействия дронам. Это устройства для радиоэлектронной борьбы против средних и малых БПЛА. Беспилотники стали весомым фактором современной войны и, к сожалению, у врага их хватает. Поэтому нашим военным надо защититься от этой опасности, и передаваемая нами техника создана именно для таких целей", - рассказала Наталья Приходько, волонтер Фонда

Пограничники отмечают, что средства РЭБ являются максимально необходимыми для каждой группы, которая выдвигается к выполнению боевой задачи. Ведь бойцы ежедневно сталкиваются с массовым использованием ударных беспилотников врагом.

"Представители нашей воинской части благодарят Фонд Вадима Столара за предоставленные средства радиоэлектронной борьбы, которые помогают выполнять боевые задачи и сохранять жизни людей", - сказал военнослужащий ГПСУ с позывным "Шум".

"Сохранение жизней украинских бойцов, обеспечение их современным оборудованием и экипировкой всегда остается задачей №1 для нашего Фонда в направлении военной помощи. Поэтому мы продолжаем передавать на нужды фронта все, что работает на эту задачу: от бронежилетов и тепловизоров до автомобилей, БПЛА и антидронових комплексов", - отметил соснователь БФ Вадим Столар.

Напомним, что всего с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину защитники получили от Фонда Вадима Столара более 500 единиц спецтехники и высокотехнологичного оборудования и около 50 тыс. единиц военного снаряжения и экипировки.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Прикордонники отримали від Фонду Вадима Столара пристрої для боротьби з БПЛА
Border guards receive anti-UAV devices from Vadym Stolar Foundation
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