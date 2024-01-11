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Прикордонники отримали від Фонду Вадима Столара пристрої для боротьби з БПЛА

Прикордонники отримали від Фонду Вадима Столара пристрої для боротьби з БПЛА

Київ • УНН

 • 24802 перегляди

Прикордонники отримали від Фонду Вадима Столара пристрої для боротьби з БПЛА

Представники Державної прикордонної служби отримали радіоелектронні пристрої для виявлення та знешкодження ворожих дронів від Фонду Вадима Столара. Про це йдеться у сюжеті Новини.Live, передає УНН.

"Благодійний фонд Вадима Столара сьогодні передає захисникам нашого кордону комплекси виявлення і протидії дронам. Це пристрої для радіоелектронної боротьби проти середніх та малих БПЛА. Безпілотники стали вагомим фактором сучасної війни і, на жаль, у ворога їх вистачає. Тож нашим військовим треба захиститися від цієї небезпеки, і передавана нами техніка створена саме для таких цілей", – розповіла Наталія Приходько, волонтерка Фонду

Прикордонники зазначають, що засоби РЕБ є максимально необхідними для кожної групи, яка висувається до виконання бойового завдання. Адже бійці щоденно стикаються з масовим використанням ударних безпілотників ворогом.

"Представники нашої військової частини дякують Фонду Вадима Столара за надані засоби радіоелектронної боротьби, які допомагають виконувати бойові завдання та зберігати життя людей", – сказав військовослужбовець ДПСУ з позивним "Шум".

"Збереження життів українських бійців, забезпечення їх сучасним обладнанням та екіпіруванням завжди залишається завданням №1 для нашого Фонду у напрямі військової допомоги. Тому ми продовжуємо передавати на потреби фронту все, що працює на це завдання: від бронежилетів та тепловізорів до автомобілів, БПЛА і антидронових комплексів", – наголосив засновник БФ Вадим Столар.

Нагадаємо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну захисники отримали від Фонду Вадима Столара понад 500 одиниць спецтехніки та високотехнологічного обладнання й близько 50 тис. одиниць військового спорядження та екіпірування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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