Подстрекательство к подкупу судей сумской апелляции: следствие в отношении адвоката завершено

НАБУ и САП завершили расследование в отношении адвоката, которая подстрекала своего подзащитного дать взятку судьям Сумского апелляционного суда за принятие решения в его пользу. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает УНН.

Детали

По данным следствия, защитница еще в 2021 году предложила своему клиенту предоставить коллегии судей Сумского апелляционного суда и его председателю взятку в 4 тысячи долларов США. За это они должны были отменить приговор первой инстанции, которым подзащитного приговорили к 4 годам лишения свободы.

Однако, после получения первой части неправомерной выгоды в сумме 2 тыс. долл. США адвоката задержали "с поличным".

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По данным следствия передавать эти средства судьям она не собиралась, а планировала оставить себе.

Ее преступление квалифицировали по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190.