За вознаграждение выдавала фальшивые документы об инвалидности: на Львовщине задержали на взятке врача

Медицинская работница на Львовщине, за деньги устанавливала фиктивную инвалидность военнообязанным. К противоправной деятельности она привлекла врачей различных учреждений здравоохранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Теруправление ГБР во Львове.

Работники ГБР задержали на взяточничестве начальницу отделения больницы филиала государственного учреждения "Центр охраны здоровья" Государственной уголовно-исполнительной службы". Чиновница помогала здоровым мужчинам призывного возраста получать медицинские документы, на основании которых МСЭК должна была бы признать их непригодными для службы, - об этом говорится в сообщении.

Детали

Отмечается. что к противоправной деятельности она привлекла врачей различных учреждений здравоохранения Львова. Те выдавали фальшивые заключения о состоянии здоровья "пациентов", на основании которых мужчины получали инвалидность.

Стоимость "услуг" для одного человека составляла 7 тыс. долларов США. По имеющимся данным, схема действовала с осени прошлого года и получить "липовую" инвалидность смогло большое количество военнообязанных. "Клиенты" были не только со Львовщины, но и со всей Украины.

Правоохранители задержали начальницу больницы 17 апреля во время получения второй части взятки - 5,5 тыс. долларов США от жителя одной из центральных областей, который хотел получить "инвалидность". Передача средств состоялась в одном из торгово-развлекательных центров Львова.

Также состоялись обыски по местам жительства и работы фигурантов. Изъята медицинская документация и почти 35 тыс. долларов США.

Чиновнице сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

В суд подано ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения - содержание под стражей и отстранение от занимаемой должности. Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной схеме. Готовятся подозрения другим участникам группы.

Напомним

Председатель Овидиопольской внештатной военно-врачебной комиссии разоблачен на продаже фальшивых справок с вымышленными болезнями, которые помогали людям нелегально пересекать границу Украины за деньги.