В Турции правоохранители задержали гражданина рф, подозреваемого в совершении подрыва машины в Москве. Об этом заявил глава МВД Турции Али Ерликай, передает УНН.

Детали

В Бодруме поймали террориста, организовавшего взрыв в Москве - говорится в заметке.

Отмечается, что подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков въехал в Турцию как турист, на момент въезда в списках разыскиваемых он не значился.

По этому вопросу была обеспечена необходимая координация с Управлением разведки, Департаментом Интерпола/Европола, Управлением MİT, Управлением иммиграционного управления, Департаментом по борьбе с терроризмом и Департаментом полиции провинции Мугла, а также идентификационными данными и фотографиями - рассказал турецкий чиновник.

Он также добавил видео задержания подозреваемого.

Напомним

В москве сегодня утром, 24 июля, взорвалась машина заместителя начальника радиоцентра воинской части спутниковой связи рф андрея торгашова. российскому чиновнику оторвало ноги. Также пострадала его жена.

Причиной взрыва называют детонацию взрывного устройства, установленного в машине