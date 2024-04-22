Подозреваемым в нападении на полицейских в Винницкой области сегодня должны избрать меру пресечения - глава МВД

Двум подозреваемым в нападении на правоохранителей в Винницкой области сегодня должны избрать меру пресечения, сообщил в понедельник в эфире телемарафона глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

Подозрение им вручили. Сегодня будет избрана мера пресечения для этих двух преступников. Мотив установит следствие. В то же время мы понимаем, что действительно они перевозили боеприпасы, гранаты. Они уже указали, где уже находятся сброшенные в водоем эти гранаты в ящиках - сказал Клименко.

По его словам, сейчас на месте работают криминалисты, следователи и соответственно водолазы.

"Что касается оружия, из которого был застрелен наш полицейский, то сейчас мы понимаем, где этот пистолет. Орудие убийства уже изъято. И все будет приобщено к материалам уголовных производств", - указал Клименко.

Двум военным сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области - Офис Генпрокурора