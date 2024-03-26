Подоляк отреагировал на слова путина об участии Украины в теракте: удивляет, что некоторые политики еще считают его дееспособным

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал обвинения путина в том, что Украина якобы причастна к теракту в москве. Как пишет УНН, Подоляк отметил, что заявление путина является неадекватным, а утверждения бессмысленными.

Детали

Подоляк считает, что факты относительно исполнителей теракта в подмосковье и провальной некомпетентности российских спецслужб являются неоспоримыми.

Но "субъект Путин" снова выходит в публичное пространство с неадекватными заявлениями. Он продолжает обвинять жертву в том, что она подверглась нападению в 2014 году и аннексировала свои же территории, перед лицом разрушительных террористических ракетных атак на украинских граждан. И в то же время он самым нелепым образом утверждает, что это они атаковали "россию" и что "террористическая атака радикалов из ИГИЛ является продолжением этой атаки" - написал Подоляк в Х.

Он задал риторический вопрос, на который не дал ответа.

Еще раз задам риторический вопрос, который даже в таком виде не имеет смысла: почему до сих пор есть политики, которые считают путина дееспособным, адекватным, достойным внимания и способным на любые переговоры/договоренности? Какую еще чушь он должен нести, чтобы на его заявления перестали обращать внимание? - добавил он.

Напомним

Украина категорически отвергает обвинения россии в своей якобы причастности к стрельбе в концертном зале в красногорске, называя ее провокацией кремля с целью нагнетания антиукраинской истерии и дискредитации Украины.

Белый дом о теракте в "Крокусе": никакой связи с Украиной, это кремлевская пропаганда