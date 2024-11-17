Подготовительное военное образование, образовательная работа, тренировки, - это нужно: Зеленский о создании военных кафедр в вузах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает обязательное создание военных кафедр в учреждениях высшего образования Украины после войны, отметив, что это нужно.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с представителями органов студенческого самоуправления более 200 высших учебных заведений Украины, передает УНН.

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Военная кафедра... мы можем об этом говорить... я нормально к этому отношусь. В любом случае, я считаю, что вот такое подготовительное военное образование, образовательная работа, тренировки - это нужно. Такое воспитание патриотическое, которое в школе, должно быть на высоком уровне. Очень нужно, потому что ты готов тогда. Это не значит, что готовишься ты к войне, это значит, что ты готовишься к Третьей мировой, но если какая-то сволочь, которая, как сейчас на нас напала, что-то себе придумала, ты будешь готов к этому вызову. Мы все хотим мира, но справедливого, но ты должен быть готовым