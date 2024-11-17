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Подготовительное военное образование, образовательная работа, тренировки, - это нужно: Зеленский о создании военных кафедр в вузах

Киев  •  УНН

 • 4421 просмотра

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Президент поддержал обязательное создание военных кафедр в учреждениях высшего образования после войны. Он отметил важность военной подготовки для готовности к возможным вызовам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает обязательное создание военных кафедр в учреждениях высшего образования Украины после войны, отметив, что это нужно.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с представителями органов студенческого самоуправления более 200 высших учебных заведений Украины, передает УНН.

Детали

Военная кафедра... мы можем об этом говорить... я нормально к этому отношусь. В любом случае, я считаю, что вот такое подготовительное военное образование, образовательная работа, тренировки - это нужно. Такое воспитание патриотическое, которое в школе, должно быть на высоком уровне. Очень нужно, потому что ты готов тогда. Это не значит, что готовишься ты к войне, это значит, что ты готовишься к Третьей мировой, но если какая-то сволочь, которая, как сейчас на нас напала, что-то себе придумала, ты будешь готов к этому вызову. Мы все хотим мира, но справедливого, но ты должен быть готовым

- сказал Зеленский, отвечая на вопрос, поддерживает ли обязательное создание военных кафедр в учреждениях высшего образования после войны. 

Напомним,

Закон об усилении мобилизации, который вступил в силу 18 мая, предусматривает введение базовой общевойсковой подготовки вместо срочной службы, которая будет проводиться в высших военных учебных заведений, военных учебных подразделениях высших учебных заведений, учебных частях (центрах) Вооруженных Сил Украины и тому подобное.

Правительство утвердило порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, которые получают высшее образование, и полицейских.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
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