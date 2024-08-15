Одна из задач местной власти заключается в том, чтобы поддерживать работу действующих промышленных предприятий в своих населенных пунктах и способствовать открытию новых. Ведь это сохранение и создание рабочих мест, зарплаты людям, и отчисления из этих зарплат в местные бюджеты. Такое мнение озвучил экономический эксперт Александр Охрименко в комментарии УНН.

Детали

По словам эксперта, несмотря на войну, для небольших городов сейчас достаточно благоприятный момент, чтобы способствовать открытию новых предприятий.

"На сегодняшний момент в небольших городах действительно очень активно начали организовывать новые производства. Прежде всего производства оружия, хотя и других товаров. Но это все зависит исключительно от местных властей, Киев не принимает решения. Часть бизнеса из восточных регионов переехала в западные и центральные. Если местная власть работает, помогает бизнесу организовать производства, то это замечательное взаимодействие", - отметил Александр Охрименко.

В то же время, эксперт подчеркивает, что власть на местах должна также беспокоиться, чтобы существующие предприятия продолжали работать и сохраняли рабочие места, ведь налоги с зарплат являются одним из главных источников наполнения местных бюджетов.

"Местные бюджеты в стране зависят от заработных плат. Если в регионе работают по белому и платят зарплату, то 60% налога с зарплаты идет местному бюджету. Соответственно есть средства, различные расходы.

Если власть конструктивно сотрудничает с бизнесом и он не уходит в тень, тогда то местная власть деньги имеет. По другому никак", - добавил экономический эксперт.

Напомним

Руководитель предприятия "Бровафрама" из Броваров Андрей Сидельников рассказал, что взаимодействие с городскими властями Броваров делает бизнес более социально ответственным.

"Бизнесу комфортно работать - бизнес соответственно пытается развиваться и увеличивать какую-то деловую активность на территории общины. Община получает налоги в местный бюджет от фонда заработной платы" - отметил Сидельников в комментарии УНН.

В свою очередь городской голова Броваров Игорь Сапожко подчеркнул, что для города было и остается приоритетом сохранение и нормальная работа бизнеса.

"Для нас было и остается, чтобы бизнес в городе работал, чтобы предприятия производили свою продукцию, чтобы создавались новые рабочие города. Мы постоянно контактируем с руководителями и владельцами предприятий обсуждаем все проблемные вопросы, совместно ищем пути решения", - рассказал УНН Игорь Сапожко.

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