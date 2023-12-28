Поддерживали оккупантов, передавая информацию об украинских локациях и участниках сопротивления: российские приспешники получили 8 и 13 лет заключения

Предатели, которые помогали рашистам сбежать из Лимана и шпионили за Южноукраинской АЭС, получили реальные сроки наказания, благодаря доказательной базе, которую собрала Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, один из коллаборационистов поддержал российских захватчиков и помог им "расквартироваться" в частных домах односельчан, которые выехали на подконтрольную Украине территорию. Также предатель "сливал" карательным отрядам РФ места проживания участников движения сопротивления в регионе. Во время освобождения райцентра и соседних поселков злоумышленник наметил для российских войск маршрут для побега через леса в Кременную на Луганщине. Мужчина был задержан в сентябре 2022 года года при проведении стабилизационных мероприятий. По материалам Службы безопасности суд признал его виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Он получил 13 лет тюрьмы.

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Другой осужденный - житель Николаевщины, который собирал сведения о дислокации, количестве личного состава и имеющемся вооружении Сил обороны, охраняющих Южно-Украинскую АЭС. Эту информацию он передавал мессенджером российской спецслужбе локации электроподстанций на территории южного региона. За каждое выполненное задание злоумышленник получал от оккупантов деньги. Для конспирации суммы поступали на банковскую карту его приятеля, которого он использовал "втемную".

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На основании собранных доказательств суд признал враждебного информатора виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ), перемещении или размещении ВСУ). Коллаборационист получил 8 лет лишения свободы.

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