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Поддерживали оккупантов, передавая информацию об украинских локациях и участниках сопротивления: российские приспешники получили 8 и 13 лет заключения

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 11:40  •  5933 просмотра

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Двое коллаборационистов в Украине были приговорены к 13 и 8 годам заключения за содействие российским войскам путем утечки информации об украинском сопротивлении и военных позициях.

Предатели, которые помогали рашистам сбежать из Лимана и шпионили за Южноукраинской АЭС, получили реальные сроки наказания, благодаря доказательной базе, которую собрала Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, один из коллаборационистов поддержал российских захватчиков и помог им "расквартироваться" в частных домах односельчан, которые выехали на подконтрольную Украине территорию. Также предатель "сливал" карательным отрядам РФ места проживания участников движения сопротивления в регионе. Во время освобождения райцентра и соседних поселков злоумышленник наметил для российских войск маршрут для побега через леса в Кременную на Луганщине. Мужчина был задержан в сентябре 2022 года года при проведении стабилизационных мероприятий. По материалам Службы безопасности суд признал его виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Он получил 13 лет тюрьмы.

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Другой осужденный - житель Николаевщины, который собирал сведения о дислокации, количестве личного состава и имеющемся вооружении Сил обороны, охраняющих Южно-Украинскую АЭС. Эту информацию он передавал мессенджером российской спецслужбе локации электроподстанций на территории южного региона. За каждое выполненное задание злоумышленник получал от оккупантов деньги. Для конспирации суммы поступали на банковскую карту его приятеля, которого он использовал "втемную".

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На основании собранных доказательств суд признал враждебного информатора виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ), перемещении или размещении ВСУ). Коллаборационист получил 8 лет лишения свободы.

Оккупанты не могут укомплектовать свои фейковые отделения ГСЧС - Центр сопротивления28 декабрь 2023, 11:12 • 11654 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Підтримували окупантів, передаючи інформацію про українські локації та учасників опору: російські поплічники отримали 8 і 13 років ув’язнення
Supported the occupiers by passing on information about Ukrainian locations and resistance members: Russian accomplices were sentenced to 8 and 13 years in prison
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