Представление о присвоении звания Герой Украины будет рассматривать экспертная группа. Зеленский подписал указ

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Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в Устав звания Герой Украины, согласно которому предварительное рассмотрение представлений о присвоении высшего государственного звания будет осуществляться экспертной группой при Комиссии государственных наград и геральдики при Президенте. Соответствующий указ Глава государства подписал сегодня.

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«Большое количество обращений и электронных петиций о присвоении тому или иному нашему защитнику звания Герой Украины говорит о том, что этот вопрос требует упорядочения. Поэтому было решено предусмотреть специальный совещательный орган – экспертную группу. В нее войдут военное руководство нашего государства, командующие родов войск и ОСГВ, представители правоохранительных ведомств, которые будут рассматривать каждый героический поступок отдельно и вносить представление о присвоении государственных наград. Каждый и каждая из наших героев, кто самоотверженно защищал Украину от российский захватчиков, кто освобождал нашу землю от оккупанта и пожертвовал ради нашей свободы своим здоровьем или жизнью, должен быть достойно отмечен. Мы должны знать имена всех наших героев», – отметил Владимир Зеленский.

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Согласно указу Президента, при Комиссии государственных наград и геральдики при Президенте Украины образуется экспертная группа, которая формируется из представителей Министерства обороны Украины, Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба ВСУ, командований видов и родов войск, командований оперативно-стратегических группировок войск, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Службы безопасности Украины, Службы внешней развязки.

Если предварительное рассмотрение представлений о награждении государственными наградами осуществляет экспертная группа при Комиссии государственных наград и геральдики при Президенте Украины, то материалы вносятся на рассмотрение этой Комиссии вместе с заключением этой группы.

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