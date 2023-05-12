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Подання про присвоєння звання Герой України розглядатиме експертна група. Зеленський підписав указ

Подання про присвоєння звання Герой України розглядатиме експертна група. Зеленський підписав указ

Київ • УНН

 • 915225 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Подання про присвоєння звання Герой України розглядатиме експертна група при Комісії державних нагород та геральдики. Відповідний указ Президент України Володимир Зеленський підписав сьогодні, повідомляється на сайті Президента, пише УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до Статуту звання Герой України, згідно з яким попередній розгляд подань про присвоєння найвищого державного звання здійснюватиметься експертною групою при Комісії державних нагород та геральдики при Президентові. Відповідний указ Глава держави підписав сьогодні.

Цитата

«Велика кількість звернень та електронних петицій щодо присвоєння тому чи іншому нашому захисникові звання Герой України говорить про те, що це питання потребує упорядкування. Тож було вирішено передбачити спеціальний дорадчий орган – експертну групу. До неї увійдуть військове керівництво нашої держави, командувачі родів військ та ОСУВ, представники правоохоронних відомств, які розглядатимуть кожен героїчний вчинок окремо та вноситимуть подання про присвоєння державних нагород. Кожен і кожна з наших героїв, хто самовіддано боронив Україну від російський загарбників, хто звільняв нашу землю від окупанта та пожертвував заради нашої свободи своїм здоров’ям чи життям, має бути гідно відзначений. Ми повинні знати імена всіх наших героїв», – заначив Зеленський.

Додамо

Згідно з указом Президента, при Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України утворюється експертна група, яка формується з представників Міністерства оборони України, Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу ЗСУ, командувань видів та родів військ, командувань оперативно-стратегічних угруповань військ, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби зв'язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України, Офісу Президента України.

Якщо попередній розгляд подань про відзначення державними нагородами здійснює експертна група при Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України, то матеріали вносяться на розгляд цієї Комісії разом із висновком цієї групи.

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