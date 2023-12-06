Под видом гуманитарной помощи в Украину незаконно ввозили фреон
Киев • УНН
Украински таможенники разоблачили группу, которая, используя руководство благотворительной организации, незаконно ввезла фреоновый газ на сумму более 14 миллионов гривен в качестве гуманитарной помощи, таким образом избежав таможенных пошлин. Директора благотворительной организации ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконное использование гуманитарной помощи.
Работники Волынской таможни совместно с детективами Бэб разоблачили незаконное ввоз коммерческого товара из-за рубежа под видом гуманитарной помощи. Об это сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.
Используя реквизиты благотворительной организации, группа лиц завезла на территорию Украины газ фреон стоимостью более 14 млн грн для дальнейшей продажи. Товар задекларировали как гуманитарную помощь и таким образом уклонились от уплаты таможенных платежей,
Детали
Правоохранители установили, что директор упомянутой благотворительной организации уже привлекалась ранее к уголовной ответственности за незаконное использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли.
В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.
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Под видом гуманитарной помощи в Украину незаконно ввозили фреон
Украински таможенники разоблачили группу, которая, используя руководство благотворительной организации, незаконно ввезла фреоновый газ на сумму более 14 миллионов гривен в качестве гуманитарной помощи, таким образом избежав таможенных пошлин. Директора благотворительной организации ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконное использование гуманитарной помощи.
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