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В Україні викрили схему поставок кераміки в анексований Крим

В Україні викрили схему поставок кераміки в анексований Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Служба безпеки України задокументувала протиправну схему поставок продукції менеджментом одного з провідних українських виробників кераміки на тимчасово анексовану територію АР Крим. Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.

“За незаконним механізмом товари відповідно до зовнішньоекономічних контрактів постачали на адресу підконтрольної українському виробнику дочірньої компанії в РФ. Потім через налагоджену систему логістичних перевезень продукцію ввозили до тимчасово окупованого Криму. На півострові ділки реалізовували товар через суб’єкти господарювання, незаконно створені відповідно до російського окупаційного законодавства”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у ході обшуків в офісних приміщеннях та на виробничих майданчиках компанії у Києві та Харкові правоохоронці виявили документацію та електронні носії інформації, які підтверджують ведення бізнесу на тимчасово окупованій території.

“Зокрема, встановлено ухвалення менеджментом рішень про створення та роботу в Криму філії за російським законодавством, ведення бухгалтерської звітності та сплату податків до бюджету РФ, а також формування мережі збуту продукції. Тривають слідчі дії”, — повідомили в СБУ.

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