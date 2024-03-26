Под Мелитополем ликвидирован военный склад с боеприпасами оккупантов - Федоров

Вблизи Мелитополя накануне было шумно. Там был ликвидирован очередной военный склад с боеприпасами российских оккупантов. Об этом во вторник сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

"Вчера было громко на временно оккупированных территориях. Было сверх громко вблизи Мелитополя, была детонация. Был ликвидирован очередной военный склад с боеприпасами", - заявил Федоров.

Председатель Запорожской ОВА указал, что россияне те взрывы, которые слышали местные жители, пытались выдать за то, что якобы они ликвидируют очередной склад или боеприпасы.

Напомним

22 марта в Мелитополе ГУР и активисты из местного движения сопротивления осуществили успешную спецоперацию в результате которой уничтожены оккупанты и их техника.