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Почти за год границу пересекли 32,3 млн человек - спикер ГПСУ

Почти за год границу пересекли 32,3 млн человек - спикер ГПСУ

Киев  •  УНН

 • 6521 просмотра

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За 11 месяцев 2024 года границу Украины пересекли 32,3 млн человек, из них 28 млн - украинцы. Поток на въезд и выезд остается сбалансированным, но 55 тысячам граждан было отказано в пересечении.

За 11 месяцев 2024 года границу Украины пересекли 32,3 млн человек, что немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поток в направлениях въезда и выезда остался сбалансированным. В то же время 55 тысячам граждан было отказано в пересечении границы.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга в Медиацентре Украина, передает УНН.

Детали

Сейчас мы можем проанализировать 11 месяцев этого года. В целом границу пересекли 32,3 млн человек в обоих направлениях - на въезд и на выезд. Если сравнить с таким же периодом 2023 года, то это даже, пусть незначительное, но уменьшение. Потому что за 11 месяцев 2023 года границу пересекли 32,8 млн человек, фактически на полмиллиона больше

- рассказал Демченко.

В то же время 32,3 млн человек, которые пересекли границу в этом году за 11 месяцев, 28 миллионов раз границу пересекали граждане Украины.

И, если говорить в процентном соотношении, то это 50 на 50 - почти по 14 миллионов человек пересекли границу на выезд из Украины и на въезд в Украину. То есть существенного преимущества или выезда из Украины, или въезда в Украину не отмечается

- добавил спикер ГПСУ.

Демченко отметил, что в ноябре количество пересечений границы составило 2,5 млн человек, что соответствует показателю ноября 2023 года. Однако это меньше, чем в октябре этого года, когда границу пересекли 2,9 млн человек.

Существенного преимущества в направлениях движения даже в пределах месяцев не зафиксировано. В то же время в летний период наблюдалось преимущество выезда из Украины в июне, тогда как в июле и августе - въезда в страну.

Наибольший пассажиропоток зафиксирован на границе с Польшей. Представитель ГПСУ добавил, что учитывая приближение новогодне-рождественского периода ожидается увеличение количества пересечений.

Также Демченко рассказал, что за 11 месяцев почти 55 тысяч украинцев получили отказ в пересечении границы. Основную категорию среди тех, кому было отказано, составляли мужчины в возрасте от 16 до 60 лет, которые не соответствовали условиям для пересечения границы.

Рождественский пассажиропоток: как подготовиться к праздничным поездкам через границу5 дек. 2024, 13:41 • 16138 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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