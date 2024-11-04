"Почти все делегации наших партнеров прибывают в Украину благодаря вам": Зеленский в День железнодорожника

В День железнодорожника Президент Украины Владимир Зеленский встретился с работниками "Укрзализныци", поздравил их с профессиональным праздником и отметил государственными наградами, передает УНН.

"Ваше движение - это движение, соответственно, всей Украины, нашей обороны, нашей экономики, даже нашего общения со всем миром: почти все делегации наших партнеров прибывают в Украину благодаря вам, потому что прибывают по украинской железной дороге. И вы объединяете все уголки Украины, даете возможность украинцам видеть своих родных, близких несмотря ни на что. Тысячи железнодорожников сейчас в Силах обороны и безопасности Украины и сражаются ради Украины на фронте", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для тысяч украинских предприятий железная дорога - это опора выживания, а значит - сохранение рабочих мест для многих людей.

"Это все - колоссальная работа и действительно один из самых весомых вкладов в сохранение Украины. Спасибо за это. Поздравляю с профессиональным праздником, с Днем железнодорожника", - добавил Зеленский.

Также Зеленский отметил работников "Укрзализныци" орденами "За заслуги" III степени и княгини Ольги III степени.

Дополнение

День железнодорожника - профессиональный праздник работников железнодорожного транспорта, который отмечается ежегодно 4 ноября. Праздник был основан еще первым Президентом Украины Леонидом Кравчуком, но сначала он отмечался в первое воскресенье августа. В 2002 году тогдашний Президент Украины Леонид Кучма внес изменения в указ, по которому День железнодорожника начали отмечать 4 ноября.

Именно 4 ноября 1861 года из Вены через Краков и Перемышль на железнодорожный вокзал Львова, который входил в состав Австрийской империи, прибыл первый пассажирский поезд. Этот день считается началом истории железных дорог на территории Украины.

Напомним

В "Укрзализныце" с 15 декабря заработает новый график, который будет представлен в течение ноября. В нем будет расширение международных и внутренних сообщений.