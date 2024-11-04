"Почти все делегации наших партнеров прибывают в Украину благодаря вам": Зеленский в День железнодорожника

ukenru
Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
14:02 • 59232 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
12:50 • 92780 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
11:31 • 100807 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Эксклюзив
Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
10:00 • 101724 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Эксклюзив
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
09:04 • 114308 просмотра

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
3 ноября 2024, 13:52 • 110521 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 138908 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 151684 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 150143 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 164315 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Боррель призвал Южную Корею активизировать поддержку Украины на фоне привлечения рф военных КНДР

Боррель призвал Южную Корею активизировать поддержку Украины на фоне привлечения рф военных КНДР

09:27 • 86085 просмотра
В Киеве вернули в госсобственность земельный участок стоимостью более 300 миллионов гривен

В Киеве вернули в госсобственность земельный участок стоимостью более 300 миллионов гривен

11:02 • 45224 просмотра
Зеленский провел совещание с Сырским, начальником Генштаба и Умеровым: что обсуждали

Зеленский провел совещание с Сырским, начальником Генштаба и Умеровым: что обсуждали

11:10 • 74897 просмотра
рф до сих пор не создала смешанную медицинскую комиссию для посещения военнопленных

рф до сих пор не создала смешанную медицинскую комиссию для посещения военнопленных

11:23 • 81742 просмотра
"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

13:45 • 103711 просмотра
публикации
"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

13:45 • 103711 просмотра
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
Эксклюзив

09:04 • 114308 просмотра
АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

1 ноября 2024, 18:14 • 155119 просмотра
Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

1 ноября 2024, 16:25 • 153519 просмотра
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

31 октября 2024, 10:01 • 229183 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 106374 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 113482 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 134257 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 139656 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 118817 просмотра
Актуальное
"Почти все делегации наших партнеров прибывают в Украину благодаря вам": Зеленский в День железнодорожника

"Почти все делегации наших партнеров прибывают в Украину благодаря вам": Зеленский в День железнодорожника

Киев  •  УНН

18:19 • 5837 просмотра

Read in English

Президент Украины встретился с железнодорожниками и вручил им государственные награды в День железнодорожника. Он отметил важную роль "Укрзализныци" в обороне и экономике страны.

В День железнодорожника Президент Украины Владимир Зеленский встретился с работниками "Укрзализныци", поздравил их с профессиональным праздником и отметил государственными наградами, передает УНН.

"Ваше движение - это движение, соответственно, всей Украины, нашей обороны, нашей экономики, даже нашего общения со всем миром: почти все делегации наших партнеров прибывают в Украину благодаря вам, потому что прибывают по украинской железной дороге. И вы объединяете все уголки Украины, даете возможность украинцам видеть своих родных, близких несмотря ни на что. Тысячи железнодорожников сейчас в Силах обороны и безопасности Украины и сражаются ради Украины на фронте", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для тысяч украинских предприятий железная дорога - это опора выживания, а значит - сохранение рабочих мест для многих людей.

"Это все - колоссальная работа и действительно один из самых весомых вкладов в сохранение Украины. Спасибо за это. Поздравляю с профессиональным праздником, с Днем железнодорожника", - добавил Зеленский.

Также Зеленский отметил работников "Укрзализныци" орденами "За заслуги" III степени и княгини Ольги III степени.

Дополнение

День железнодорожника - профессиональный праздник работников железнодорожного транспорта, который отмечается ежегодно 4 ноября. Праздник был основан еще первым Президентом Украины Леонидом Кравчуком, но сначала он отмечался в первое воскресенье августа. В 2002 году тогдашний Президент Украины Леонид Кучма внес изменения в указ, по которому День железнодорожника начали отмечать 4 ноября.

Именно 4 ноября 1861 года из Вены через Краков и Перемышль на железнодорожный вокзал Львова, который входил в состав Австрийской империи, прибыл первый пассажирский поезд. Этот день считается началом истории железных дорог на территории Украины.

Напомним

В "Укрзализныце" с 15 декабря заработает новый график, который будет представлен в течение ноября. В нем будет расширение международных и внутренних сообщений.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Обществополитика
ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги
venaВена
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
lvovЛьвов