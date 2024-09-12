Почти 90 тысяч рапортов составили военные за месяц работы Армия+
Киев • УНН
За первый месяц работы Армия+ присоединилось 600 воинских частей и 200 тысяч военнослужащих. Создано почти 90 тысяч рапортов, самые популярные - на ежегодный отпуск, оздоровление и материальную помощь.
За первый месяц функционирования приложения Армия+ присоединились 600 воинских частей и 200 тысяч военнослужащих, а количество составленных рапортов составляет 89 951 тысяч.
Об этом сообщили в Минобороны, пишет УНН.
Армия+ уже месяц как работает в украинской армии. 200 тысяч военных и более 600 частей теперь могут использовать цифровые инструменты приложения: электронные рапорты и опросы
За месяц работы приложения было создано 89 951 рапорт. Наиболее популярными являются рапорты на ежегодный отпуск - их было подано 41 876 (46,6% от общего количества).
Запросы на оздоровление составили 15 661 (17,4%).
Материальную помощь запрашивали 8 853 раза (9,8%).
Отпуск по семейным обстоятельствам запросили 7 737 военных (8,6%).
Для направления на ВВК было подано 3 752 рапорта (4,2%).
Другие рапорты, охватывающие различные вопросы, составили 12 072 запроса (13,4%).
Напомним
Приложение Армия+ для военнослужащих начало работать с 8-го августа. Оно должно было облегчить работу в Вооруженных сил Украины и уменьшить бюрократию.