Почти 90 тысяч рапортов составили военные за месяц работы Армия+

За первый месяц функционирования приложения Армия+ присоединились 600 воинских частей и 200 тысяч военнослужащих, а количество составленных рапортов составляет 89 951 тысяч.

Об этом сообщили в Минобороны, пишет УНН.

Армия+ уже месяц как работает в украинской армии. 200 тысяч военных и более 600 частей теперь могут использовать цифровые инструменты приложения: электронные рапорты и опросы - отмечают в Минобороны.

За месяц работы приложения было создано 89 951 рапорт. Наиболее популярными являются рапорты на ежегодный отпуск - их было подано 41 876 (46,6% от общего количества).

Запросы на оздоровление составили 15 661 (17,4%).

Материальную помощь запрашивали 8 853 раза (9,8%).

Отпуск по семейным обстоятельствам запросили 7 737 военных (8,6%).

Для направления на ВВК было подано 3 752 рапорта (4,2%).

Другие рапорты, охватывающие различные вопросы, составили 12 072 запроса (13,4%).

Напомним

Приложение Армия+ для военнослужащих начало работать с 8-го августа. Оно должно было облегчить работу в Вооруженных сил Украины и уменьшить бюрократию.