Майже 90 тисяч рапортів склали військові за місяць роботи Армія+
Київ • УНН
За перший місяць роботи Армія+ приєдналося 600 військових частин та 200 тисяч військовослужбовців. Створено майже 90 тисяч рапортів, найпопулярніші - на щорічну відпустку, оздоровлення та матеріальну допомогу.
За перший місяць функціонування застосунку Армія+ доєдналися 600 військових частин та 200 тисяч військовослужбовців, а кількість складених рапортів становить 89 951 тисяч.
Про це повідомили у Міноборони, пише УНН.
Армія+ вже місяць як працює в українському війську. 200 тисяч військових і понад 600 частин тепер можуть використовувати цифрові інструменти застосунку: електронні рапорти та опитування
За місяць роботи застосунку було створено 89 951 рапорт. Найбільш популярними є рапорти на щорічну відпустку – їх було подано 41 876 (46,6% від загальної кількості).
Запити на оздоровлення склали 15 661 (17,4%).
Матеріальну допомогу запитували 8 853 рази (9,8%).
Відпустку за сімейними обставинами запросили 7 737 військових (8,6%).
Для направлення на ВЛК було подано 3 752 рапорти (4,2%).
Інші рапорти, що охоплюють різні питання, склали 12 072 запити (13,4%).
Нагадаємо
Застосунок Армія+ для військовослужбовців почав працювати з 8-го серпня. Він мав полегшити роботу у Збройних сил України та зменшити бюрократію.