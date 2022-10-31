Вблизи освобожденной Новой Каменки "приземлили" российский "Аллигатор"

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"Враг продолжает атаки наших позиций с воздуха. Так ударный вертолет Ка-52 атаковал направление недавно освобожденной Новой Каменки. Но впоследствии нашими зенитчиками «Аллигатор» был точно сбит", - сообщили в командовании.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 71 820 человек, 2686 танков, 275 самолетов, 253 вертолетов и сотен единиц военной техники.