Вблизи освобожденной Новой Каменки "приземлили" российский "Аллигатор"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Украинские зенитчики "приземлили" российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время вражеской атаки на направлении освобожденной Новой Каменки. Об этом говорится в сводке ОК "Юг" в Facebook, пишет УНН.
Цитата
"Враг продолжает атаки наших позиций с воздуха. Так ударный вертолет Ка-52 атаковал направление недавно освобожденной Новой Каменки. Но впоследствии нашими зенитчиками «Аллигатор» был точно сбит", - сообщили в командовании.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 71 820 человек, 2686 танков, 275 самолетов, 253 вертолетов и сотен единиц военной техники.