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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Поблизу звільненої Нової Кам'янки "приземлили" російський "Алігатор"

Поблизу звільненої Нової Кам'янки "приземлили" російський "Алігатор"

Київ • УНН

 • 147663 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Українські зенітники "приземлили" російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" під час ворожої атаки на напрямку звільненої Нової Кам’янки. Про це йдеться у зведенні ОК "Південь" у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Ворог продовжує атаки наших позицій з повітря. Так ударний гелікоптер Ка-52 атакував напрямок недавно звільненої Нової Кам’янки. Але згодом нашими зенітниками «Алігатор» був влучно збитий", - повідомили у командуванні.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 71 820 осіб, 2686 танків, 275 літаків, 253 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

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