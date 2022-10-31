Поблизу звільненої Нової Кам'янки "приземлили" російський "Алігатор"

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"Ворог продовжує атаки наших позицій з повітря. Так ударний гелікоптер Ка-52 атакував напрямок недавно звільненої Нової Кам’янки. Але згодом нашими зенітниками «Алігатор» був влучно збитий", - повідомили у командуванні.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 71 820 осіб, 2686 танків, 275 літаків, 253 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.