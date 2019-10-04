Возле Львова грузовик столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 октября около 16:15 на автодороге Львов - Шегини между селами Зимняя Вода и Конопница Пустомытовского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение автомобиля "МАЗ" с маршрутным автобусом "БАЗ".
По состоянию на 17:30 медики оказывали помощь десяти лицам.
На месте происшествия работали правоохранители. Полицейские устанавливали обстоятельства ДТП и личности всех участников ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, во Львовской области в ДТП травмировались четверо взрослых и один ребенок.