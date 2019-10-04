Поблизу Львова вантажівка зіткнулася з маршруткою, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 жовтня близько 16:15 на автодорозі Львів – Шегині між селами Зимна Вода та Конопниця Пустомитівського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на Нацполіцію.
Як попередньо встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля "МАЗ" з маршрутним автобусом "БАЗ".
Станом на 17:30 медики надавали допомогу десятьом особам.
На місці події працювали правоохоронці. Поліцейські встановлювали обставини ДТП та особи всіх учасників автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, на Львівщині в ДТП травмувались четверо дорослих і одна дитина.