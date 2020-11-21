Вблизи Львова произошел взрыв в больнице для больных COVID-19, людей эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В городе Винники, что под Львовом, произошел взрыв во время заправки кислородом медтехники в больнице, где лечатся больные коронавирусной инфекцией. Пациентов эвакуировали. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в эфире "Свобода слова Савика Шустера" и в своем Facebook, передает УНН.
“У нас возникла нештатная ситуация — близ Львова есть городок Винники, и там в госпитале проблема с кислородом, и нам надо срочно оттуда забирать 50 больных, находящихся в тяжелом состоянии”, — сказал он в эфире ток-шоу.
Позже в Facebook мэр Львов сообщил, что в Винниках нештатная ситуация с кислородом в областном военном госпитале. “Предварительно, речь идет о взрыве при заправке”, — написал он.
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Он добавил, что “несколько десятков пациентов, нуждающихся в искусственной подачи кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в другие медучреждения. Среди пациентов есть и тяжелые”.
Впоследствии он написал, что всего в больницы 60 кислородозависимого больных. “30 примет к себе Больница скорой помощи, 5 из них в реанимации. 12 человек везут в 8-ю больницу”, — пояснил Садовой.
Позже он сообщил о возобновлении подачи кислорода в Винниковском госпитале. “Все пациенты, которых эвакуировали в Больницу скорой помощи, завершат лечения уже здесь”, — рассказал он.
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