Поблизу Львова стався вибух у лікарні для хворих на COVID-19, людей евакуювали

“У нас виникла нештатна ситуація — біля Львова є містечко Винники, і там в госпіталі проблема з киснем, і нам треба терміново звідти забирати 50 хворих, які знаходяться в важкому стані”, — сказав він в ефірі токшоу.

Пізніше у Facebook міський голова Львов повідомив, що у Винниках нештатна ситуація з киснем у обласному військовому госпіталі. “Попередньо, мова йде про вибух при заправці”, — написав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Степанов розповів про ситуацію з виробництвом медичного кисню в Україні

Він додав, що “декілька десятків пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, потребують термінової евакуації до інших медзакладів. Серед пацієнтів є й важкі”.

Згодом він написав, що загалом в лікарні 60 киснезалежних хворих. “30 прийме до себе Лікарня швидкої допомоги, 5 з них в реанімації. 12 людей везуть у 8-му лікарню”, — пояснив Садовий.

Пізніше він повідомив про відновлення подачі кисня у Винниківському госпіталі. “Всі пацієнти, яких евакуювали до Лікарні швидкої допомоги, завершать лікування вже тут”, — розповів він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибух гранати в Харкові: у мережі опублікували відео події, а винуватцю загрожує довічне