Поблизу Львова стався вибух у лікарні для хворих на COVID-19, людей евакуювали

ukru
Ексклюзив
08:45 • 21482 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 51779 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 102436 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 107194 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 114804 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 118401 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 105749 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112891 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91939 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102505 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+4°
3 м/с
88 %
757 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 40269 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 78361 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 102059 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 105634 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 76482 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 102435 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

05:20 • 22999 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 108362 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 331281 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 264146 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 7073 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 94349 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 117609 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 117586 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 114113 перегляди
Актуальне
Поблизу Львова стався вибух у лікарні для хворих на COVID-19, людей евакуювали

Поблизу Львова стався вибух у лікарні для хворих на COVID-19, людей евакуювали

Київ • УНН

 • 19111 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. У місті Винники, що під Львовом, стався вибух під час заправки киснем медтехніки у лікарні, де лікуються хворі на коронавірусну інфекцію. Паціентів евакуювали. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в ефірі “Свобода слова Савіка Шустера” та у своєму Facebook, передає УНН.

“У нас виникла нештатна ситуація — біля Львова є містечко Винники, і там в госпіталі проблема з киснем, і нам треба терміново звідти забирати 50 хворих, які знаходяться в важкому стані”, — сказав він в ефірі токшоу.

Пізніше у Facebook міський голова Львов повідомив, що у Винниках нештатна ситуація з киснем у обласному військовому госпіталі. “Попередньо, мова йде про вибух при заправці”, — написав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Степанов розповів про ситуацію з виробництвом медичного кисню в Україні

Він додав, що “декілька десятків пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, потребують термінової евакуації до інших медзакладів. Серед пацієнтів є й важкі”.

Згодом він написав, що загалом в лікарні 60 киснезалежних хворих. “30 прийме до себе Лікарня швидкої допомоги, 5 з них в реанімації. 12 людей везуть у 8-му лікарню”, — пояснив Садовий.

Пізніше він повідомив про відновлення подачі кисня у Винниківському госпіталі. “Всі пацієнти, яких евакуювали до Лікарні швидкої допомоги, завершать лікування вже тут”, — розповів він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибух гранати в Харкові: у мережі опублікували відео події, а винуватцю загрожує довічне

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92