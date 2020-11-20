Вибух гранати в Харкові: у мережі опублікували відео події, а винуватцю загрожує довічне

ukru
10:24 • 6169 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 28543 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 57869 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 104802 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 108449 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 115711 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 118859 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106041 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112944 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92050 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 45355 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 82794 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 103307 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 106885 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 81094 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 104798 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

05:20 • 29090 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 109323 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 332209 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 265047 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 10263 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 95589 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 117899 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 117856 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 114360 перегляди
Актуальне
Вибух гранати в Харкові: у мережі опублікували відео події, а винуватцю загрожує довічне

Вибух гранати в Харкові: у мережі опублікували відео події, а винуватцю загрожує довічне

Київ • УНН

 • 28590 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У мережі інтернет з'явилося відео з моментом вибуху гранати у Харкові, в результаті якої чоловік позбувся руки. Тепер же на горе-підривника чекає вироку суду, йому загрожує довічне ув'язнення за замах на вбивство. Про це повідомили в пресслужбі поліції Харківщини, інформує УНН.

“Після розмови з жінкою зловмисник вийшов на вулицю, розбив скло на кухні та кинув туди гранату. Другу гранату він закинув до кімнати. Обидві вони вибухнули. В цей час жінка знаходилася у коридорі та, на щастя, не постраждала. Вона була в квартирі одна, адже, побачивши озброєного чоловіка, відправила сина із батьком на вулицю. Тікаючи від поліцейських, чоловік вибіг на дитячий майданчик. Там він підірвав третій боєприпас. Вибухом йому ампутувало кисть руки. Поліцейські затримали зловмисника та викликали швидку медичну допомогу”, - розповів начальник ГУНП в Харківській області Валерій Сокуренко.

Як повідомляв УНН, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, пунктом 5 частини 2 статті 115 (“замах на умисне вбивство”) Кримінального кодексу України. Речові докази вилучено. Зараз вирішується питання щодо затримання чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисника госпіталізовано, він у важкому стані. За висновками фахівців вибухотехнічного управління поліції, чоловік був озброєний гранатами РГД-5.

Валерій Сокуренко також зазначив, що палата, в якій чоловік перебуватиме під час лікування, буде знаходитися під цілодобовою охороною поліції. Начальник ГУНП також повідомив, що за адресою мешкання зловмисника буде проведений невідкладний обшук з метою виявлення можливого факту зберігання зброї та боєприпасів.

На даний час слідчі в рамках відкритого кримінального провадження з’ясовують усі деталі злочину. За його вчинення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Раніше УНН повідомляв, що у Харкові чоловіку, який погрожував гранатою колишній дружині, відірвало руку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92