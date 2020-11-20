Вибух гранати в Харкові: у мережі опублікували відео події, а винуватцю загрожує довічне

“Після розмови з жінкою зловмисник вийшов на вулицю, розбив скло на кухні та кинув туди гранату. Другу гранату він закинув до кімнати. Обидві вони вибухнули. В цей час жінка знаходилася у коридорі та, на щастя, не постраждала. Вона була в квартирі одна, адже, побачивши озброєного чоловіка, відправила сина із батьком на вулицю. Тікаючи від поліцейських, чоловік вибіг на дитячий майданчик. Там він підірвав третій боєприпас. Вибухом йому ампутувало кисть руки. Поліцейські затримали зловмисника та викликали швидку медичну допомогу”, - розповів начальник ГУНП в Харківській області Валерій Сокуренко.

Як повідомляв УНН, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, пунктом 5 частини 2 статті 115 (“замах на умисне вбивство”) Кримінального кодексу України. Речові докази вилучено. Зараз вирішується питання щодо затримання чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисника госпіталізовано, він у важкому стані. За висновками фахівців вибухотехнічного управління поліції, чоловік був озброєний гранатами РГД-5.

Валерій Сокуренко також зазначив, що палата, в якій чоловік перебуватиме під час лікування, буде знаходитися під цілодобовою охороною поліції. Начальник ГУНП також повідомив, що за адресою мешкання зловмисника буде проведений невідкладний обшук з метою виявлення можливого факту зберігання зброї та боєприпасів.

На даний час слідчі в рамках відкритого кримінального провадження з’ясовують усі деталі злочину. За його вчинення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Раніше УНН повідомляв, що у Харкові чоловіку, який погрожував гранатою колишній дружині, відірвало руку.