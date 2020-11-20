Взрыв гранаты в Киеве: в сети опубликовали видео события, а виновнику грозит пожизненное

"После разговора с женщиной злоумышленник вышел на улицу, разбил стекло на кухне и бросил туда гранату. Вторую гранату он забросил в комнату. Обе они взорвались. В это время женщина находилась в коридоре и, к счастью, не пострадала. Она была в квартире одна, ведь, увидев вооруженного мужчину, отправила сына с отцом на улицу. Убегая от полицейских, мужчина выбежал на детскую площадку. Там он подорвал третий боеприпас. Взрывом ему ампутировало кисть руки. Полицейские задержали злоумышленника и вызвали скорую помощь", - рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Как сообщал УНН, следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 15, пунктом 5 части 2 статьи 115 ("покушение на умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты. Сейчас решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленника госпитализировано, он в тяжелом состоянии. По заключению специалистов взрывотехнического управления полиции, мужчина был вооружен гранатами РГД-5.

Валерий Сокуренко также отметил, что палата, в которой мужчина будет находиться во время лечения, будет находиться под круглосуточной охраной полиции. Начальник ГУНП также сообщил, что по адресу проживания злоумышленника будет проведен неотложный обыск с целью выявления возможного факта хранения оружия и боеприпасов.

В настоящее время следователи в рамках открытого уголовного производства выясняют все детали преступления. За его совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Ранее УНН сообщал, что в Харькове мужчине, который угрожал гранатой бывшей жене, оторвало руку.