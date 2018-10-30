По Украине ожидается самый высокий уровень пожароопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В большинстве южных, восточных, центральных областей Украины во вторник и среду, 30 и 31 октября, ожидается преимущественно чрезвычайный уровень пожарной опасности - угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"30-31 октября в южных, восточных, центральных (кроме Полтавской), Киевской, Сумской и Хмельницкой областях преимущественно чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили в ведомстве.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Как сообщал УНН, 30 октября в Украине температура воздуха в течение дня составит 17-22 градуса тепла. Ночью ожидается 8-13 градусов тепла. Во всех областях ожидается сухая погода.