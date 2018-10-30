По Україні очікується найвищий рівень пожежонебезпеки

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У більшості південних, східних, центральних областей України у вівторок і середу, 30 і 31 жовтня, очікується переважно надзвичайний рівень пожежної небезпеки - загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.