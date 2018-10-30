По Україні очікується найвищий рівень пожежонебезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У більшості південних, східних, центральних областей України у вівторок і середу, 30 і 31 жовтня, очікується переважно надзвичайний рівень пожежної небезпеки - загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"30-31 жовтня у південних, східних, центральних (крім Полтавської), Київській, Сумській та Хмельницькій областях переважно надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - повідомили у відомстві.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Як повідомляв УНН, 30 жовтня в Україні температура повітря протягом дня становитиме 17-22 градуси тепла. Вночі очікується 8-13 градусів тепла. В усіх областях очікується суха погода.